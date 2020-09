Lavori in avvio per Enel sugli impianti elettrici di Certaldo

Proseguono nell’empolese valdelsa gli interventi di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, nell’ambito del Progetto E-Grid 2020 attraverso cui l’azienda elettrica sta effettuando il restyling e la digitalizzazione degli impianti elettrici territoriali con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

In questo contesto, dalla prossima settimana prenderanno il via alcuni lavori di potenziamento a Certaldo: lunedì 14 settembre i tecnici dell’azienda elettrica opereranno sulla cabina denominata “Miglioli”, che alimenta l’area compresa tra l’omonima via Miglioli, via Matteotti, via Turati e limitrofe; martedì 15 settembre sarà la volta della cabina “Amendola”, che dà energia alla zona di via Amendola, via Costa, via Cavallotti e limitrofe; venerdì 18 settembre, infine, le operazioni interesseranno la cabina di via Marx. Nelle settimane successive seguiranno poi altri interventi a completamento del progetto.

In tutte le circostanze saranno installati innovativi interruttori ed apparecchiature motorizzate nelle cabine elettriche, che saranno in tal modo automatizzate e potranno essere telegestite garantendo qualità del servizio in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato in modo da limitare quanto possibile i disagi: lunedì i lavori inizieranno alle ore 10:00, mentre martedì e venerdì alle 9:00, per concludersi nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nelle aree suddette.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Fonte: Enel