Lite in famiglia a Montelupo, arrivano i carabinieri

Una lite in una famiglia residente in via Caverni a Montelupo Fiorentino ha richiesto l'intervento dei carabinieri nella mattina di oggi, venerdì 11 settembre. I militari sono intervenuti per due persone ferite, tra cui un 40enne, all'interno del nucleo familiare di origine straniera. Sul posto è arrivata anche la Misericordia di Vinci per soccorrere l'uomo, trasferito in codice verde al pronto soccorso del 'San Giuseppe' di Empoli. Le motivazioni e la dinamica dei fatti sono ancora da ricostruire.