L'On. Durigon a sostegno di Elena Meini e Alessandro Bargagna candidati per la Lega a consiglieri regionali

Elena Meini e Alessandro Bargagna candidati come consiglieri regionali per la Lega hanno ricevuto la visita dell'On. Claudio Durigon in un pranzo conviviale con molti imprenditori della provincia pisana che si è svolto venerdì 11 settembre presso il Ristorante "Ambra Nera" a Santa Maria a Monte (Pisa).

"Con L'On. Carlo Durigon e i presenti - affermano I due candidati del carroccio pisano- ci siamo confrontati sul tema del lavoro e delle imprese. Un tema che ha fatto la parte del leone in questa campagna elettorale, sentito e condiviso da molti. Ritengo che la Regione sia obbligata a dare aiuti e risposte alle imprese dopo questo periodo di emergenza. Risposte concrete, veloci non fatte di scartoffie e burocrazia. Debba dare aiuti per ripartire e dare un'indirizzo politico agli istituti di credito di stare vicine agli imprenditori e non di dire sempre no".