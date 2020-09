Marina di Pisa, pedonalizzazione Lungomare fino a fine ottobre

Il via libera questa mattina, con l'ordinanza del Comune di Pisa che proroga la pedonalizzazione del lungomare fino al 31 ottobre prossimo. Grande soddisfazione da parte di ConfcommercioPisa e del direttivo dei commercianti di Marina di Pisa. La pedonalizzazione, con il relativo divieto di circolazione e di sosta, entrerà in vigore tutti i sabati e tutte le domeniche fino a sabato 31 ottobre. “Una decisione che sposa in pieno la richiesta degli imprenditori di Marina e conferma quanto una seria e puntuale pedonalizzazione del lungomare sia la strada giusta per creare nuove opportunità di lavoro e un sistema diverso e più sostenibile di accoglienza” – commenta soddisfatto il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli che finisce per ringraziare “il sindaco Conti e l'assessore Pesciatini non solo per aver accolto la nostra richiesta ma soprattutto per aver compreso in pieno lo spirito e la finalità di questa iniziativa”.

E' felice di questa decisione Barbara Benvenuti, presidente del direttivo Confcommercio di Marina di Pisa: “La decisione dell'amministrazione comunale risponde perfettamente alla nostra richiesta, e giunge al termine di una stagione molto positiva. Anche se le pedonalizzazione estiva è stata parziale, ha rappresentato comunque un importante punto di partenza per una progettazione futura, in cui pedonalizzazione e riqualificazione urbanistica che il comune sta attuando dovranno necessariamente andare di pari passo. La verità è che per cause di forza maggiore, quest'anno sono stati molti i turisti che hanno frequentato e conosciuto per la prima volta il nostro litorale e la pedonalizzazione è stato uno dei biglietti da visita più apprezzati e convincenti. Merito anche degli imprenditori che ci hanno creduto sin dall'inizio, che hanno investito soldi per proporsi, e tutti insieme abbiamo offerto una immagine diversa, migliore e più accogliente di Marina di Pisa. E adesso, con questa proroga, questa bella e rinnovata accoglienza e questa nuova modalità di vivere questo posto straordinario, prosegue fino ad ottobre”.

Sulla stessa lunghezza d'onda Luca Ravagni, presidente di ConfLitorale Confcommercio: “Estrema felicità, perché i commercianti sono contenti e i tanti cittadini che ho sentito sono tutti molto felici di avere il lungomare chiuso al traffico. Indiscutibilmente è un successo della nostra associazione, la pedonalizzazione è la prima azione di riqualificazione che va di pari passo con il resto degli interventi in cantiere, come dimostra in modo inequivocabile la sistemazione di piazza delle Baleari”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa