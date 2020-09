Maxi-emergenze, la Toscana è pronta: un libro sul metodo Sismax

Fare il punto sulle maxi-emergenze, dopo l'ondata di pandemia di questa primavera. È questo lo scopo del volume La gestione del rischio nelle maxi emergenze - il metodo Sismax presentato quest'oggi al cenacolo degli Agostiniani di Empoli. Il libro è promosso da Fondazione Italia in Salute con Cesvot, Luiss e Ordine di Malta. Da oltre 10 anni la Toscana applica il metodo per eventi catastrofici come terremoti, esondazioni, pandemie.

“La pandemia di COVID-19 è stata capace di mostrare quanto sistemi e procedure che ritenevamo a prova di imprevisto possano d’un tratto rivelarsi fragili – spiega Federico Gelli, presidente della Fondazione Italia in Salute - Qualora l’epidemia dovesse ripresentarsi con forza già nel prossimo autunno, è già pronto un manuale per gli addetti ai lavori che siamo sicuri si dimostrerà molto utile per fronteggiare una nuova emergenza. L’esperienza e il contesto toscano nel quale si applica il metodo SISmax – spiega Gelli - rappresenta una best practice che può essere studiata e approfondita affinché sia applicabile e diffusa a livello nazionale."

Il manuale, realizzato in linea con quanto previsto dalla Legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale dei medici, rappresenta il primo strumento per sensibilizzare e formare tutto il personale sanitario e i volontari della Protezione Civile, secondo un approccio multidisciplinare. L'obiettivo è quello di far acquisire quelle capacità organizzative necessarie per far fronte a una situazione straordinaria di soccorso, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i soggetti, nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze.

Al convegno sono intervenuti

Federico Gelli, presidente Fondazione Italia in Salute

Luca Lotti, deputato Pd

Gionata Fatichenti, provveditore Misericordia di Empoli e direttore Area emergenza Misericordie d’Italia

Greta Pieracci, presidente delegazione Empoli Cesvot

Brenda Barnini, sindaco Empoli

Alessio Lubrani, direttore 118 Empoli, ideatore e docente metodi SISmax

Simone Magazzini, direttore dip. Emergenza-Urgenza Asl Toscana centro

Elvezio Galanti, ‘padre’ del sistema Protezione civile italiano