Misericordia di Empoli, Pier Luigi Ciari riconfermato Governatore per il terzo mandato

Nel tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre i nuovi eletti del Consiglio del Magistrato e del Collegio dei Sindaci revisori della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, che saranno alla guida dell’associazione per i prossimi cinque anni,si sono riuniti su convocazione del Presidente della Commissione elettorale Don Guido Engels, Proposto di Empoli e Correttore della Misericordia.Durante la sua prima riunione, il Consiglio del Magistrato, eletto nell’assemblea di domenica 6 settembre, e composto da Francesco Pagliai, Francesco Minoli, Gionata Fatichenti, Stefano Santini, Pier Luigi Ciari, Gianpaolo Lastrucci e Giovanni Guerri, hariconfermatoGovernatore della MisericordiaPier Luigi Ciari. L’avvocato empolesehaottenuto il voto unanime dei componenti del Magistratoe si appresta quindi ad entrare nel suo terzo mandato.

ElettiFrancesco Pagliai come vice Governatoree Gionata Fatichenti come Provveditore.Tutti i consiglieri del Magistrato hanno inoltre accettato la carica, e sonogià al lavoro per guidarel’Arciconfraternitain un percorso di continuo e maggiore impegno specialmente nel momento attuale in cui si trovailnostroterritorio.Il Collegio dei Sindaci revisori, eletto anch’esso il 6 settembre scorso, e composto da Angelo Carmignani, Silvia Gargani e Dino Montanelli, ha nominato alla PresidenzaDino Montanelli.

Fonte: Misericordia di Empoli