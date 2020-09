Montelupo, investiti 9mila euro per gli eventi in centro. Altri due in arrivo

Il comune di Montelupo Fiorentino continua a sostenere il commercio e lo fa di concerto con il Ccn "Il Borgo degli Arlecchini", Confesercenti e Confcommercio. Complessivamente negli ultimi mesi sono stanziati oltre 9000 euro per la realizzazione di eventi e attività di animazione del centro cittadino, con la prospettiva di attirare un pubblico diverso in città.

Si punta su due eventi che storicamente hanno sempre riscosso un elevato gradimento. Domenica 13 Settembre si terrà "Montelupo in Fiore", storica mostra mercato di piante, fiori, giardinaggio, artigianato ed enogastronomia. L'evento si terrà nel centro storico e in piazza dell'Unione Europea, inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 19.00.

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 Settembre appuntamento in piazza dell'Unione Europea con "La Festa delle Regioni " un evento dedicato allo Street Food caratterizzato da tutte le specialità culinarie delle varie regioni d'Italia e non solo. Una manifestazione che vede anche l’adesione alla campagna della Regione Toscana “Movida si...cura”, che prevede test sierologici per tutti i giovani maggiorenni che ne faranno richiesta su base volontaria.

In un periodo come quello che stiamo attraversando non è banale organizzare un evento, gli aspetti a cui prestare attenzione sono numerosi e l'amministrazione oltre a sostenere economicamente il Borgo fornisce all'associazione anche supporto tecnico per quanto concerne allestimenti, piani di sicurezza e misure anti - Covid.

Si tratta di un'azione corale che ha l'obiettivo di accendere i riflettori su un borgo a cui le potenzialità non mancano e che si colloca in continuità con altri interventi realizzati in passato.

Primo far tutti "Montelupo al centro" con cui si è investito 230.000 euro per finanziare l'apertura di nuove attività e delle 32 che hanno aperto in 3 anni, ne hanno chiuso solo 4.

Un andamento che inevitabilmente risente di una situazione strutturale, della crisi causata dall'emergenza sanitaria e anche da fattori che hanno a che vedere con la naturale evoluzione di un'attività.

Certo è che rimangono ancora fondi sfitti, in alcuni casi ciò è dovuto anche alla difficoltà di incrociare domanda e offerta fra potenziali imprenditori e i proprietari di fondi

Tutte le iniziative promosse hanno il preciso scopo di perseguire la valorizzazione di Montelupo e di caratterizzarla in maniera forte come città della cultura, dell'arte e della ceramica.

In ottobre sono già attesi altri due appuntamenti a tema ceramico e legati all'arte con espositori da tutta la Toscana.

«Il centro non muore come è stato scritto da qualche titolo di giornale, ma anzi, nonostante le innegabili difficoltà e i nodi critici c’è ancora spazio per intervenire per una sua valorizzazione. Certo dobbiamo necessariamente trovare un progetto di lungo periodo da perseguire in maniera condivisa, pensando in grande e andando oltre le specificità di settore, continuando quel percorso di collaborazione iniziato da anni», afferma il primo cittadino di Montelupo.

I nodi cruciali su cui intervenire per l'amministrazione comunale sono sostanzialmente due.

Promuovere la sinergia e la collaborazione tra tutti i soggetti che operano nell'ambito del commercio, il Borgo degli Arlecchini, gli esercenti e le associazioni di Categoria. Solo con interventi concertati si può pensare di affrontare una situazione oggettivamente critica, magari riuscendo anche ad attingere a bandi esterni a sostegno del settore.

L'altro aspetto riguarda la pianificazione: occorre ora individuare e sostenere altre tipologie di attività che sono in grado di attirare persone e quindi di animare il centro cittadino con ricadute positive per l'intero settore.

I negozianti del centro commerciale naturale “Il Borgo degli Arlecchini, per tramite del loro presidente Ivo Liserani «Ringraziano il comune per la buona collaborazione, pur segnalando la necessità di norme centrali che semplifichino in maniera importante il commercio e le attività produttive al fine di una possibile ripresa. La sempre maggior collaborazione con l’amministrazione comunale, permetterà certo il miglior svolgimento delle nuove iniziative in programma al fine di riportare in tutta sicurezza i cittadini nel centro di Montelupo».

«Il crollo del muro di via Marconi, che ha di fatto diviso in due la città, oltre all’emergenza sanitaria hanno aggravato una situazione già complessa. L’amministrazione c’è sempre stata accanto al commercio, sia con l’impegno di risorse che con il supporto tecnico e continuerà ad esserci. È nostra intenzione ripartire da subito con un confronto serrato con i commercianti e con le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti con cui siamo già in contatto», conclude il sindaco.

«La situazione di Montelupo non è diversa da quella di altri centri di simili dimensioni. Dopo un periodo di difficoltà legato all'emergenza sanitaria possiamo finalmente tornare a progettare iniziative in grado di attirare diversi visitatori, anche da fuori Comune. Eventi come quelli in programma nei prossimi giorni sono un punto di partenza importante su cui impostare, insieme a tutti i soggetti coinvolti, il lavoro per il medio lungo periodo. Montelupo ha ancora grandi potenzialità, siamo convinti che insieme sapremo coglierle al meglio», commenta anche Gianluca D’Alessio di Confesercenti.

«Ringraziamo il comune per questo segnale di attenzione verso le imprese che stanno attraversando una crisi senza precedenti. La priorità di tutti ora deve essere quella di salvare l’occupazione con qualsiasi strategia, ben vengano risorse per iniziative che attirando gente portino potenziali clienti alle attività di Montelupo. Ma si deve puntare anche sullo sgravio dei costi di gestione, intervenendo con tagli decisivi su tasse e imposte», dichiara Luigi Bocciero, referente di Confcommercio per il territorio.

