Gli empolesi Opra Mediterranea scelti dalla Rai per l'omaggio a Lucio Battisti

Gli Opra Mediterranea cantano Lucio Battisti in Rai a Io tu noi, Lucio. Il gruppo formato da cinque giovani dell'Empolese Valdelsa è stato scelto dalla stessa Rai per interpretare una delle canzoni del cantautore di Poggio Bustone. Una grande soddisfazione per gli Opra Mediterranea che è diventata 'realtà' nella serata di ieri, giovedì 10 settembre, quasi a sorpresa.

La loro partecipazione a Io tu noi, Lucio era prevista per qualche mese fa ma il lockdown ha cambiato tutto. Da marzo è stata spostata a settembre e quindi anche gli Opra si sono dovuti adeguare. Il programma, che in realtà è una specie di documentario, riguarda la vita e le opere di Battisti e gli Opra Mediterranea si sono esibiti nel periodo in cui il cantautore collaborava con Pasquale Panella.

I ritorni è stato il brano scelto per la band empolese, che lo ha registrato e riarrangiato a La Fucina Studio (Empoli). Si tratta di una canzone del 1990 inserita ne La sposa occidentale, diciottesimo e terzultimo album di Battisti. Una parte importante nell'operazione l'ha avuta anche Roberto Gasparini di Enterprise8 che ha fatto da tramite per questo tributo. La versione degli Opra Mediterranea de 'I ritorni' è presente su Spotify e, anche se non integralmente, nel documentario che si può riguardare su Raiplay.

"Le canzoni di Lucio sono immortali, sempre attuali, siamo felici che la nostra versione de I ritorni sia stata scelta come un credibile tributo al suo genio” questo è il commento della band. Gli Opra Mediterranea sono Manuele Mecca, Federico Ferrara, Mattia Braghero, Lorenzo Morelli e Michael Aiosa e sono attivi da più di dieci anni. Il gruppo è salito alla ribalta per l'uscita dell'album Isole circa un anno fa.

Gianmarco Lotti