Palazzo (Lega): "Certaldo alta senza bus scolastici, il Comune intervenga"

Siamo a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, ma siamo in preda a indecisione, lacune incolmabili, disattenzioni da parte del PD. Un mese fa è stata presentata una interrogazione, perchè per alcune famiglie sono emerse difficoltà nella iscrizione alle liste del trasporto scolastico. Per ragioni per noi inconcepibili verranno lasciati a piedi bambini, con genitori costretti a ulteriori sacrifici, oltre a quelli che già da mesi sono costretti a fare.

"È inaccettabile vedere come questa Amministrazione si dimentichi di chi ha bisogno e non pensi che il diritto allo studio si misuri anche nella qualità del servizio scuolabus che viene offerta - dichiara Eliseo Palazzo, Consigliere comunale. La colpa di alcune famiglie? Vivere a Certaldo Alto: per il PD risulta essere troppo "periferico" e quindi complicato da coprire. Com'è possibile - conclude Palazzo - che si arrivi nelle frazioni e invece a Certaldo Alto no? E' normale, nel 2020, non sapersi organizzare per un paio di fermate in più?".

"Chiediamo fortemente all'Amministrazione di aggiungere queste fermate e consentire alle famiglie una più serena organizzazione delle giornate lavorative e ai bambini una frequentazione più tranquilla dell'esperienza scolastica - afferma Damiano Baldini, capogruppo in Consiglio comunale e candidato alle prossime Elezioni regionali. Non possono bastare le giustificazioni sul ritardo nella presentazione della domanda; se, come dice l'Amministrazione, vi sono state anche meno richieste rispetto agli anni passati, non sarebbe bastato colmare il gap con le nuove domande che oggi, volutamente, restano escluse dal trasporto scuolabus?".

L'Amministrazione, invece, di battere puntualmente cassa, risolva prima questo problema, garantisca a tutti pari trattamento e chiarisca come si vuole organizzare per il trasporto scolastico. Anche sull'accoglienza si registrano lamentele, giustificate dal fatto che non si è stati in grado di organizzarla nè di andare incontro ai genitori - concludono i due esponenti della Lega. Non c'è più tempo e la campanella sta suonando, si intervenga subito.

Eliseo Palazzo, Consigliere comunale Lega a Certaldo e all'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa