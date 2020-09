Pd, banchetti e iniziative nei comuni dell'Empolese Valdelsa

Ultimo e intensissimo fine settimana di mobilitazione per il Partito democratico Empolese Valdelsa in tutti i comuni del territorio.

Molti i presidi e banchini in vari comuni, questo il programma: sabato 12 e domenica 13 settembre a Castelfiorentino dalle 10 alle 13 e dalle 16.00 alle 20.00 davanti alla sede Pd in via Matteotti; a Cerreto Guidi sabato 12 dalle 10 alle 12.30 volantinaggio a Lazzeretto in via 2 settembre 167, domenica 13 dalle 10 alle 12.30 in centro in via Roma 2; a Certaldo sabato 12 settembre dalle 10 alle 12 in piazza Boccaccio; a Empoli sabato 12 settembre in centro dalle e16.30 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 12.30; a Fucecchio sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e domenica dalle 9.30 alle 12 davanti alla Coop di via Fucecchiello; a Gambassi Terme domenica dalle 10 alle 13 in via Garibaldi; a Montelupo Fiorentino sabato dalle 9 alle 12 al mercato settimanale, domenica dalle 10 alle 13 in piazza della Libertà; a Montespertoli sabato dalle 10 alle 12 in piazza del Popolo; a Vinci dalle 10 alle 12 in viale Togliatti e domenica dalle 10 alle 12 in piazza della Libertà.

A Limite sull’Arno ultime due appuntamenti con Limite DEM: questa sera alle 21.30 all’interno della Taverna dei meli incontro sul tema “Il welfare in Toscana dopo il Covid 19”, intervengono Brenda Barnini, sindaco di Empoli e responsabile welfare per il Pd nazionale, e Francesca Giannì e Bianca Anna Masoni, candidate al consiglio regionale nel collegio Firenze 3.

Domani, sabato 12 settembre, alle 21.30 ultimo appuntamento della festa con Enrico Sostegni, consigliere regionale uscente e candidato capolista nel collegio Firenze 3 e l’eurodeputato Brando Benifei, che discuteranno di “Prossima generazione Europa!”. Questo incontro è stato organizzato in collaborazione con i Giovani democratici.