Pd Montopoli inaugura la nuova sede di Capanne dedicata ai giovani

La sede del PD di Montopoli si rinnova e ospiterà tante attività, specialmente per i più giovani. L’appuntamento è fissato per Domenica 13 settembre alle ore 11.00 in via Nazionale 53 a Capanne.

Là dove, ormai da molti anni è sempre stata la sede locale del PD di Montopoli, verrà inaugurato il nuovo volto di quegli spazi, con il proposito di renderli uno spazio di confronto proficuo e la casa per iscritti, interessati e soprattutto giovani.

"Abbiamo impiegato energie non indifferenti in questi giorni per rendere accogliente e interessante la sede del nostro Partito - spiega il Segretario Andrea Marino - per cui non posso che

ringraziare tutti gli iscritti che hanno dato il loro contributo ed in particolar modo il consigliere comunale Paolo Moretti che si è dato tanto da fare". All’inaugurazione, saranno presenti

Alessandra Nardini, Andrea Pieroni, Antonio Mazzeo, Barbara Frosini e Giancarlo Lunardi, candidati consiglieri regionali del PD per la provincia di Pisa.

"La sede vuole divenire uno spazio dinamico di confronto aperto a tutti e un luogo dove potersi formare e conoscere persone ed esperienze - continua Marino - per questo abbiamo pensato di predisporre, invitando docenti accreditati e di livello, dei corsi di formazione di avvicinamento al mondo del lavoro e dei corsi di lingua, in modo da poter dare qualche strumento utile ai più giovani e non solo: partendo dalle basi, come scrivere un curriculum vitae a corsi più specifici".

A seguire, sarà offerto un piccolo aperitivo a tutti gli intervenuti.