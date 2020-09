Pontedera accoglie la Festa del Commercio 2020

Una manifestazione che coniuga e tiene insieme le esigenze dei commercianti e quelle dei cittadini all’interno del corretto rispetto delle regole anticovid. E' questo il filo conduttore della Festa del Commercio 2020: La manifestazione si svolgerà nel centro di Pontedera a partire dalle 18.00 di venerdì 25 settembre e fino all'una della notte, organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il sostegno del Comune.

I commercianti proporanno alla clientela le novità dell’abbigliamento stagionale e per la scuola. I cittadini ed i visitatori, da sempre provenienti da tutta la Valdera e non solo, potranno avere una occasione per socializzare, sia pur a distanza, tornare a frequentare il Corso di Pontedera, da sempre Centro Commerciale Naturale di riferimento di tutta l’area.

La vocazione commerciale della città e l'attenzione alla clientela si dimostra con le novità che quest’anno caratterizzeranno la festa. Ci saranno sconti particolari riservati a coloro che acquisteranno durante il 25 settembre data della festa. Per avere diritto allo sconto sarà sufficiente visitare il sito dei negozi online della città, www.pontedera.shop e scaricare il coupon che da diritto al 10% di sconto sui prodotti indicati nei negozi che aderiranno all’iniziativa. Gli acquisti effettuati la sera della Festa, per coloro che frequenteranno i negozi, saranno inoltre premiati con un aperitivo offerto nei bar del centro.

“Non era affatto scontato che la Festa potesse svolgersi alla luce di una pandemia che purtroppo non è ancora alle spalle – commenta il presidente Confesercenti Valdera Luca Sardelli -. Ma la volontà dell’amministrazione comunale e quella dei commercianti hanno permesso di mettere a punto un programma sicuramente interessante nel pieno rispetto delle normative anti covid. Sicuramente sarà una festa diversa dalle altre. Ma l’obiettivo rimane quello di fare festa, di muovere persone nel centro di Pontedera, senza però mettere a rischio la salute con assembramenti senza regole. In questo senso siamo convinti che i nostri colleghi sapranno coniugare al massimo il senso della festa con la sicurezza”.

“E' il primo vero evento del post-covid per Pontedera, - dice Valentina Savi responsabile territoriale di Confcommercio -. Non era scontato il via libera alla Festa del Commercio, ma adesso Pontedera è pronta ad offrire una nuova occasione per vivere una serata di shopping e divertimento, nell'assoluto rispetto delle norme anti-covid. Come Confcommercio siamo convinti che rappresenti una ottima opportunità di ripartenza, attraverso una formula che lega, in un unico circuito virtuoso, negozi al dettaglio e pubblici esercizi e che senza dubbio troverà il gradimento dei clienti. Il segnale che la città manda all'esterno è un messaggio di coraggio, di rilancio del commercio e di serietà”

Per l’Aperishopping del 25 settembre il Corso sarà illuminato da una miriade di luci sfavillanti, a simboleggiare la voglia e la speranza di tornare alla normalità. Inoltre la passegiata sarà arricchita da tante iniziative musicali allestite dalle stesse attività commerciali e dall’organizzazione generale dell’evento.

“Pontedera è stata particolarmente attenta al mondo del commercio e alla propria funzione di polo attrattivo delle shopping – ha commentato il vicesindaco Alessandro Puccinelli -. Per la nostra città si tratta di una vocazione strategica per la crescita e il futuro economico del territorio. Penso che anche in questo caso, anche grazie all'ottimo lavoro del coordinatore delegato Eugenio Leone che ringrazio, abbiamo fatto un buo lavoro e invito tutti i cittadini, non solo di Pontedera e della Valdera, a partecipare a questa bella iniziativa”.

Fonte: Ufficio Stampa