Primo giorno di scuola a Montespertoli, saluti 'creativi' anticontagio

Lunedì 14 settembre ripartiranno tutte le scuole del territorio montespertolese.

Dopo i lavori di efficientamento energetico, che hanno visto coinvolte la scuola primaria 'Machiavelli' e la secondaria di primo grado 'Fucini' si è conclusa oggi la fase di pulizia, sanificazione e allestimento degli spazi in tutte le scuole.

In questa settimana si sono svolte le riunioni online tra insegnanti e genitori per spiegare nel dettaglio il nuovo regolamento e le nuove modalità di entrata e uscita dai plessi per garantire ingressi scaglionati.

Per spiegare, ai bambini e ai ragazzi più grandi che frequentano le scuole di Montespertoli, le regole principali da mettere in atto per difendersi dal contagio, alleggerendoli anche dalle paure, l'Istituto Comprensivo e Comune di Montespertoli hanno deciso di realizzare un pieghevole per ricordare le nuove regole. Ogni studente troverà il pieghevole sul proprio banco il primo giorno di scuola e, insieme all’insegnante, sarà fatto un approfondimento sui contenuti.

All'interno si ricordano alcune regole fondamentali, la grafica è fresca e accattivante e i testi giocosi e simpatici per rendere il tutto più 'leggero'. Per esempio: si consiglia di inventarsi un nuovo saluto creativo senza poter toccare il compagno: tramite il gomito, i piedi o con il saluto vulcaniano; e si ricorda di tossire e/o starnutire sfoggiando la famosa 'mossa' di danza, la DAB. Insomma, poche semplici regole e una spiegazione chiara su cosa succederà nel momento in cui il ragazzo avrà dei sintomi influenzali mentre è a scuola.

Anche quest'anno, martedì 15 settembre, è stata organizzata la cerimonia di avvio del nuovo anno scolastico con i bambini e le bambine di prima della Scuola Primaria per la consegna della borsa da parte della Dirigente Margherita Carloni, del Sindaco Alessio Mugnaini e dell'Assessore all'Istruzione Daniela Di Lorenzo.

