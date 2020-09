Un ragazzo che era a piedi in via del Forcone, al quartiere Varignano a Viareggio, è stato investito nel pomeriggio da un'auto che poi non si è fermata a prestare soccorso. Il ragazzo ha riportato la frattura ad una gamba. Il pirata della strada è tuttora ricercato. Il giovane è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sul posto la polizia municipale.