Rave non autorizzato con un centinaio di persone sulle rive dell'Arno: 5 denunce

Rave non autorizzato lungo l'Arno a Firenze, all'altezza della pescaia di Santa Rosa. Circa 100 persone sstavano partecipando all'evento, quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos. L'evento è stato interrotto e i cinque presunti organizzatori sono stati denunciati. Si tratta di cinque uomini tra i 20 e i 35 anni. Da quanto si apprende sarebbero tutti militanti di area antagonista. Adesso dovranno rispondere di manifestazione non autorizzata e disturbo della quiete pubblica, oltre che a duna multa per la violazione delel norme anti-covid. Sequestrato l'impianto audio usato per diffondere la musica.