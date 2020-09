Recovery Fund, Giani: "Risorse per borghi, strade provinciali e comunali. Volano per economia e lavoro"

“Solleciterò il Governo ad utilizzare le risorse del Recovery Fund per le strade provinciali, i borghi, le strade comunali della Toscana. Così Eugenio Giani candidato della coalizione di centro sinistra alla presidenza della Regione sulla possibilità di utilizzare le risorse del Recovery fund per lo sviluppo, il recupero, la manutenzione del sistema infrastrutturale della nostra Regione.

“Penso – spiega Giani- alla grande opportunità in un territorio vasto come la Toscana di mettere in sicurezza tanti collegamenti e di accelerare su tante opere e strade che in parte sono già finanziate come ad esempio il Cipressino, la Cassia. Tutte infrastrutture secondarie che però sono fondamentali e che nelle linee guida del Recovery Fund sono ritenute finanziabili”. Giani sottolinea come fra i pilastri del suo programma ci sia proprio quello di colmare i gap infrastrutturali e non solo. “Far ripartire- sottolinea Giani- i cantieri, accelerare sulle opere sarà anche un volano per l'economia e per il lavoro. Il fatto che le risorse del Recovery Fund possano essere destinate anche a piccoli borghi e ai collegamenti minori è un sollievo e una spinta concreta che valorizzerà la Toscana garantendone un futuro migliore preservandone tutta la sua bellezza e fascino”