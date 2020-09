Regionali 2020, decisa la sede Csx a Santa Croce

"Il comitato elettorale a sostegno della candidatura di Eugenio Giani a Presidente della Regione Toscana , é lieto di comunicare la sua composizione, la sede in cui viene ospitato e gli orari di apertura.

Le liste a sostegno di Giani sono sei: Europa Verde, Italia Viva, Orgoglio Toscana, Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista e Svolta.

In un momento storico che risente ancora della crisi finanziaria del 2008 e che prevede la necessità di continuare a fronteggiare la crisi sanitaria, e quindi sociale ed economica, causata dalla pandemia da Covid 19, riteniamo che sia necessario concorrere tutti, con le differenze che caratterizzano le varie aree di centrosinistra e sinistra, a confermare saldamente il governo della Regione nelle mani dei partiti che, in questi anni e nei frangenti citati, hanno saputo garantire servizi pubblici, sanità, buona qualità di vita. La nostra è una regione bellissima che, grazie al suo governo, ha saputo valorizzare le sue potenzialità ed affrontare i punti di fragilità che ogni governo si trova a gestire.

Crediamo che Eugenio Giani saprà governare questa regione che ama e conosce. La conoscenza capillare dei territori, delle persone, dei punti di forza e dei punti di debolezza delle varie aree che la compongono, gli permetterà di governare in modo preciso e capillare mantenendo una visione di insieme che non può prescindere dalla conoscenza .

La sede del comitato elettorale sarà ospitata presso i locali del Partito Democratico di Santa Croce sull’Arno in corso Mazzini 103 con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 18,00 alle 20,00 ed il sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,00.

Nella sede sarà possibile ricevere informazioni, materiale informativo sule candidate e sui candidati delle liste e sulle iniziative che i candidati stanno promuovendo sul nostro territorio per farsi conoscere di persona. Pensiamo che un voto informato sia un voto che risponde alle esigenze di qualità, correttezza e trasparenza che chiediamo alla politica.

Vi invitiamo a venire numerosi, sarà un piacere incontrare le cittadine ed i cittadini per rispondere a dubbi e domande".

Partito Democratico, Italia Viva, Sinistra Civica Ecologista Svolta, Europa Verde, Orgoglio Toscano