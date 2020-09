Riparte il minibasket Use, genitori fuori dalle palestre

Finalmente ci siamo. Nelle prossime tre domeniche riparte il minibasket con altrettanti raduni di un’ora organizzati dagli allenatori e riservati ad ogni gruppo alternando gli ingressi nelle due palestre Lazzeri. La priorità, naturalmente, è l’osservanza dei protocolli sanitari così da garantire il divertimento nella massima sicurezza.

I piccoli cestisti dovranno arrivare in palestra non prima di 10 minuti dall'inizio del proprio raduno a cui prenderanno parte esclusivamente gli iscritti della stagione precedente (i nuovi ripartiranno ad ottobre).

Visto che gli spogliatoi non possono essere utilizzati, dovranno poi essere già vestiti per l'allenamento a parte le scarpe che indosseranno in palestra, portare l'autocertificazione firmata da un genitore e ad ognuno sarà provata la temperatura al momento dell'ingresso in campo.

I genitori non possono accedere all'interno delle palestre e dovranno mantenere le dovute distanze previste dal decreto ministeriale. L'uscita dalla palestra avverrà da un porta secondaria dove i genitori aspetteranno i bimbi. Infine, prima di toccare il pallone, a ciascuno saranno sanificate le mani.

Per quanto riguarda i nuovi iscritti che, come detto, inizieranno ad ottobre è possibile avere tutte le informazioni alla mail info@usebasket.it. E’ sufficiente scrivere il nome del bimbo o della bimba e l’anno di nascita e sarà cura della società ricontattare ciascuno e dare ogni necessaria informazione.