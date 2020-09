Rotary Club, donazione a Aquateam Nuoto Cuoio

Venerdì 4 Settembre, nella suggestiva ambientazione delle Cantine Pietro Beconcini di San Miniato, ha avuto luogo la Festa di fine Estate per l’annata 2020-2021 promossa dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano, alla quale hanno partecipato numerosi altri club: Rotary Club Pisa, Rotary Club Pisa Pacinotti, Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, Rotary San Miniato Rotary Club Pontedera, Lions Club Pontedera Vald’Era.

La serata è stata oggetto di un service in favore dell’Associazione ASD Aquateam Nuoto Cuoio, per la quale, grazie alla partecipazione degli oltre 100 presenti, ed agli sponsor GINO AUTO srl CONCESSIONARIO BMW-MINI di Pisa e la stessa AZ. AGRICOLA BECONCINI PIETRO, è stato possibile effettuare una ragguardevole donazione. Tra i presenti meritano una speciale menzione: l’Assistente del governatore per l’area Tirrenica 2 Giacomo Gazzarri, il presidente del Rotary Club Pisa Sandro Sgalippa, Simone Morganti per conto del presidente del Rotary Club Pisa Pacinotti, il presidente del Rotary Club Pontedera Fabio Volpi, il presidente del Rotary Club San Miniato Clara Del Terra, il presidente del Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore Daniele Campani, il presidente del Lions Club Pontedera Vald’Era Monica Mariani; per le autorità la presenza del vicario del questore di Pisa Dott. Giuseppe Simonelli.

Nell’ottica del “cambiamento”, tema dell’annata, la serata si è svolta in maniera informale riunendo i sopra citati Club Rotary in una location atipica, come quella di un’azienda vinicola, ma sicuramente in nome dello spirito di amicizia che lega i vari Rotary Club e nello spirito di servizio che li accomuna.

Dopo la consueta accoglienza degli ospiti, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie obbligatorie, il presidente Simone Lepori ha aperto la serata con una breve introduzione, presentando i presidenti dei club presenti, gli sponsor dell’evento e le rappresentanze dell’Associazione Nuoto ASD Aquateam Nuoto Cuoio e il proprietario della azienda vinicola ospitante Leonardo Beconcini.

