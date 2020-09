Santini Academy e Polimoda: con Pitti Immagine si rinnova la creatività

Squadra vincente non si cambia e dopo una collaborazione ormai decennale, continua il connubio tra Polimoda e Santini Academy: insieme lo scorso 2 settembre nella giornata in cui Firenze è tornata a celebrare l’alta moda con gli eventi di Pitti Immagine.

(P)REVIEW–Looking Differently: una suggestiva anteprima delle silhouette realizzate dagli studenti di Fashion Design del Polimoda che ha visto trasformare gli incantevoli spazi di Villa Favard, in una lanterna magica invitando a guardare la moda sotto una nuova luce e prospettive non convenzionali.

Alcuni dei nostri migliori allievi, accompagnati e coordinati dai responsabili Luca Lupi per il settore hair e Giulia Isolani per il settore beauty, si sono occupati delle acconciature e del trucco di modelli e modelle, seguendo il mood che gli stilisti hanno scelto per le loro creazioni.

Un’ottima opportunità per i giovani hair stylist più meritevoli, di poter mostrare le capacità e le tecniche apprese durante il corso per parrucchiere: un percorso tecnico e artistico, con il quale hanno ricevuto una formazione completa nel mondo del fashion hair.

Anche le ragazze più talentuose che hanno frequentato il corso per estetista, presso la nostra Accademia, hanno potuto mostrare le loro abilità tecniche e creative nel make up.

Un’occasione importante per gli studenti della nostra Accademia di interfacciarsi con un pubblico di esperti, ma anche di scambio con gli allievi di Polimoda, futuri professionisti del settore fashion, con cui si confronteranno nel loro cammino lavorativo.

Grazie a questa esperienza, hanno potuto toccare con mano l’organizzazione di una sfilata e la possibilità di mettersi a disposizione degli stilisti con le loro conoscenze e il loro estro, per valorizzare ed enfatizzare i loro abiti.

Non solo una sfilata, ma uno scambio tra arte e linguaggi: moda, beauty, design, musica, che ha permesso di evidenziare la passione, la creatività, il talento degli allievi di entrambe le accademie.

Dopo mesi di distanza e chiusura, un messaggio di empatia e positività, che vuole incoraggiare gli studenti a riprogettare, far riemergere la propria fantasia e il proprio estro e a guadare avanti con nuove prospettive.

Settembre, più che mai in questo anno, è il mese della ripartenza e il simbolo di un nuovo inizio.

Il futuro è in mano ai giovani, alla loro creatività, alla loro voglia di realizzarsi ed assicurarsi un domani migliore.