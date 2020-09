Scuola, le info per la ripartenza a Lastra a Signa

Lunedì 14 settembre suonerà la campanella per tutti gli alunni e studenti che frequentano le scuole d’infanzia, primarie e la secondaria di primo grado di Lastra a Signa. Per i nidi le attività sono già partite lo scorso 8 settembre.

L’istituto comprensivo ha lavorato affinchè tutti gli alunni potessero tornare a frequentare in presenza nei propri plessi di appartenenza e con gli orari richiesti dai genitori, grazie a modifiche organizzative, alla richiesta di ampliamento di organico e grazie a lavori di edilizia svolti dall’amministrazione comunale.

L’ingresso in classe sarà regolato da percorsi specifici e secondo orari di entrata contingentati per evitare situazioni di assembramento. Gli alunni delle primarie e della secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci non dovranno indossare la mascherina in classe se seduti sul proprio banco ma soltanto al momento dell’ingresso e uscita da scuola e quando si alzeranno per recarsi in bagno, in rispetto delle linee guida anti contagio.

Il servizio di trasporto scolastico partirà dal 14 settembre mentre il servizio di refezione scolastica partirà dal 5 ottobre. Per quanto riguarda quest’ultimo, ove possibile sarà effettuato nelle aule refettorio mentre laddove le misure di sicurezza non lo consentano o nel caso in cui i locali mensa siano stati utilizzati per ampliare gli spazi del plesso, sarà effettuato all’interno della classe.

Tutti i servizi scolastici saranno quindi svolti regolarmente tranne il pre e post scuola che al momento non è stato attivato per motivi di sicurezza.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa