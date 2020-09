Scuola Scandicci, come sarà la prima campanella per i 6.684 studenti

Sono 6684 gli alunni e studenti nelle scuole di Scandicci, dalle materne alle superiori, per l’anno scolastico 2020/2021, che ha inizio lunedì 14 settembre nel rispetto delle norme anti Covid 19. Il numero di iscritti è in ulteriore crescita rispetto allo scorso anno (+43) quando gli iscritti totali furono 6641, e a due anni fa due anni fa quando furono 6630. Continua l’incremento di iscritti in entrambi gli istituti superiori cittadini, con 20 studenti complessivi in più rispetto allo scorso settembre, ovvero 2296 iscritti in tutto, contro i 2276 dell’anno passato e i 2175 di due anni fa.

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia, gli iscritti alle comunali sono 128 (alla Turri 40 iscritti, 43 alla Makarenko, 45 alla Ciari), alle statali 903, alle private 30, per un totale di 1061 bambini iscritti (lo scorso anno erano 1033). 293 sono i bambini iscritti alle strutture dell’Istituto comprensivo Casini (Alice Sturiale, Eleonora Turziani, Rinaldi, Marciola), 331 a quelle dell’Altiero Spinelli (Ciseri, Mirò, Verdi, Dino Campana, Ilaria Alpi), 279 al Vasco Pratolini (Italo Calvino e Rita Levi Montalcini).

Dei 1992 alunni delle scuole primarie (lo scorso anno erano 2053), 634 vanno al Rossella Casini (scuole Donatello Gabbrielli, XXV Aprile, Enrico Toti), 517 allo Spinelli (Sandro Pertini e Dino Campana), 781 al Vasco Pratolini (Guglielmo Marconi e Pettini), sessanta alla scuola privata.

Alle scuole secondarie di primo grado gli iscritti sono 1335 (1342 per l’anno scolastico 2019/2020), 489 studenti sono iscritti alla Gianni Rodari (Istituto Casini), 463 alla Altiero Spinelli (Istituto Spinelli), 383 alla Enrico Fermi (Pratolini).

Degli iscritti alle superiori, 279 vanno all’istituto professionale servizi commerciali e turistici Sassetti Peruzzi e 2017 al Russell Newton.

Il servizio mensa inizierà lunedì 28 settembre.