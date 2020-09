Settore moda, Fedeli (IV): "Taglio tasse e investimenti. Regione sia vicina a imprese e artigiani del Cuoio"

"Ho conosciuto imprenditori che con passione e soprattutto tanta fatica, hanno tirato fuori un miracolo economico nella nostra provincia e della nostra regione. Il settore Moda, il conciario, il il calzaturiero, il chimico, hanno bisogno di ripartire. Ogni azienda che chiude nel comprensorio rischia di portarsi dietro altri posti posti di lavoro dell'indotto, fondamentali per il funzionamento del distretto del Cuoio. Questa è una terra di esportazione di eccellenza, qua si produce il lusso, il genio e la qualità del MADE IN ITALY. Serve una proposta ambiziosa. Per una Toscana forte e un territorio forte, c'è bisogno di sostenere le nostre imprese nel Cuoio,che chiedono ossigeno per tirare avanti, meno tasse da pagare, riducendo le addizionali regionali IRPEF e IRAP, sui settori produttivi trainanti delle economie locali, per salvaguardare i posti di lavoro, rilanciando l'economia e l'indotto, per un vero aiuto a chi è in difficoltà. Meno costi di gestione attraverso investimenti pubblici per ammortizzare i costi dell'acqua,come il "progetto Tubone" e soprattutto una Toscana Europea, che con i Recovery Funds, si abbiano aiuti affinché le aziende si rinnovino nell’ottica dell’economia circolare. Possiamo investire sul territorio per ammodernare le imprese e far girare lavoro. "Serve una politica che si faccia carico delle istanze del territorio e degli imprenditori, come gli eccezionali artigiani del Cuoio, per rappresentare al meglio chi produce e crea lavoro. Diciamo basta ai politici che vengono a fare passerelle elettorali nelle industrie, continuando a guardare gli schermi dei telefoni mentre gli imprenditori raccontano i loro problemi. Aziende serie necessitano di una rappresentanza politica all'altezza delle ambizioni e del livello del territorio del Cuoio.Serve portare nuova energia in regione, io ci sono". Così Leonardo Fedeli, candidato consigliere regionale di Italia Viva +Europa per la Circoscrizione di Pisa