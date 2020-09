Sport in sicurezza, ripartono le attività dell'Hockey Empoli

Ha fatto da apripista l’hockey giovanile, per lo sport al coperto, presso il Pala Aramini, nelle ultime settimane di Luglio, mentre il settore Pattinaggio Corsa, potendo usufruire degli spazi all’aperto, è riuscito a riprendere l’attività quasi immediatamente dopo il lockdown.

Ma andiamo settore per settore:

La federazione pattinaggio ha cercato di mantenere in piedi l’agonismo, soprattutto a livello giovanile, per la Corsa, con i Campionati Regionali, al quale partecipano diversi atleti dei

“Ciuchini Volanti”, mentre per l’Hockey, sono in corso le fasi finali dei Campionati giovanili 2019/20, e i “Flying Donkeys” Under 14 affronteranno, domenica 20 Settembre, gli Asiago Vipers di pari età, in quel di Asiago, per gli ottavi di finale ad eliminazione diretta.

Il Pattinaggio Artistico riprenderà la sua attività il 17 Settembre, mentre da martedì 8 Settembre, presso il Pala Aramini, dalle 17.00 alle 18.00 sono ripresi anche i corsi di pattinaggio in linea per i principianti.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, e la UISP Empoli-Valdelsa, per averci dato la possibilità di riprendere l’attività, nonostante i problemi legati ai protocolli COVID, che complicano moltissimo l’utilizzo delle palestre del Pala-Aramini, sia per il gestore, che per le Società Sportive che ne usufruiscono.

Ancora una volta l’Hockey avrà la possibilità di fare da cavia, stavolta per l’organizzazione delle gare, attraverso la richiesta di poter organizzare un incontro degli ottavi di finale under 14 tra Civitavecchia e Vicenza, che hanno scelto Empoli come campo neutro, sabato 19 settembre, grazie alla collaborazione di UISP e Hockey Empoli, si potrà così sperimentare l’utilizzo della Pista di Pattinaggio del Pala Aramini anche per le competizioni.

Tutto questo, nel rispetto totale dei protocolli, sia Federali, che della UISP, atti a limitare al massimo la possibilità di contagio COVID, che comunque è una gigantesca spada di Damocle sull’attività sportiva, di fondamentale importanza, soprattto per i giovani.

“Pur nella consapevolezza del momento difficilissimo dovuto ad un nuovo incremento dei casi di contagio in Italia, e soprattutto nel resto d’Europa, è dovere delle Società Sportive cercare di riprendere l’attività, pur con mille paletti e difficoltà. Ne va per la sopravvivenza delle Società Sportive stesse, e per il loro ruolo di creare un impegno giornaliero per i giovani, distraendoli da altre attività che potrebbero nuocere molto alla loro crescita, e al loro futuro.”, così il presidente di A.S.D. Hockey Empoli. “Ci stiamo prendendo delle grosse responsabilità, e sono convinto, che oltre al rispetto delle normative anti-covid, sarà necessario anche una buona dose di buonsenso, e perché no, di fortuna.”

Tornare ad una situazione di blocco delle attività, sarebbe deleterio per le Società. Paletto fondamentale sarà la ripresa dell’attività scolastica.

Fonte: Ufficio Stampa