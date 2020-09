Strada 429, il sopralluogo della Lega con l'On. Rixi: "Conclusione lavori non certi, ma dubbi sulla progettazione"

La Strada Regionale 429 gode sempre della massima attenzione ad ogni tornata elettorale da diversi decenni. Ogni metro concluso ci viene sempre presentato come un successo.

In realtà la conclusione definitiva, che collegherà anche il Comune di Certaldo non ha ancora date certe. Sulla progettazione ci sono ancora dubbi da chiarire, che potrebbero essere affrontati nelle sedi opportune con il Commissario Annunziati, che però disattende in modo inequivocabile le nostre richieste espresse ripetutamente.

Anche sulla conclusione del IV lotto emergono da tempo problematiche sollevate dai residenti, del tratto che attraversa la valle del Rio Morto, che da tempo lamentano mancanza di tutele, ad oggi sono rimaste disattese. Nello specifico chiedono se siano previste l’installazione delle barriere fonoassorbenti, poichè la nuova infrastruttura passa a poche decine di metri dalle abitazioni, ed eventualmente con quali tempistiche verranno installate.

Chiedono anche sicurezza, attraverso l'installazione di reti antiscavalco o barriere di protezione, dal momento che la strada attraversa un territorio ad alta naturalità, in cui gli animali selvatici (e non solo) si spostano abitualmente lungo la nuova strada. Il rischio di scontro con un animale vagante deve essere eliminato per evitare di piangere, domani, tragedie che potrebbero essere evitate oggi.

Con l’intervento dell’Onorevole Edoardo Rixi, oggi, come opposizione ci facciamo portavoce di una infrastruttura continuamente oggetto di campagna elettorale ma che, nella fretta di concludere i lavori in funzione del voto, trascura le legittime segnalazioni dei residenti.

Come eventuale forza di Governo, va da sé, che ci impegneremo a garantire le risorse necessarie per mettere in sicurezza l’area e tutelare l’ambiente circostante nell’interesse di tutta la collettività.

Susi Giglioli, Leonardo Pilastri, Damiano Baldini Candidati Lega alle elezioni Regionali

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Empoli

Eliseo Palazzo

Presidente Commissione Infrastrutture

Unione dei Comuni