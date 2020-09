Torna l’operazione 'rastrelliere pulite' a Firenze, è la volta del Quartiere 2

Torna l’operazione “rastrelliere pulite”. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 martedì 15 settembre riprendono gli interventi di pulizia e piccola manutenzione delle rastrelliere cittadine. Le operazioni, organizzate dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia Municipale, personale di Avr e di Alia, replicheranno la modalità già utilizzata, ovvero due appuntamenti per ogni circoscrizione iniziando dal Quartiere 2.

Martedì saranno interessate le rastrelliere di via Madonna della Querce 10/R, via Borghini 32, via Brunetto Latini 64, via Faentina 67/B, via Filippo Brunetti 25, via Anton Maria Salvini 1, largo Pietro Capei, via Orcagna 70, via Giotto 37, via Casati/via Lanza, piazza di San Salvi, via Vincenzo Chiarugi.

L’intervento successivo, in programma venerdì 25 settembre, riguarderà le rastrelliere di via Piagentina/largo San Giovanni Bosco, via Quintino Sella (con spostamento dal numero civico 7/R al civico 3), via Quintino Sella 39 e 44, via del Mezzetta 2, via Capodimondo 74, via Gabriele D’Annunzio fronte numero civico 7/A, via Ramazzini 27, via Rondinella (con spostamento dal numero civico 17/R al civico 18), viale Verga 47, viale Duse 25 e 5, via Domenico Maria Manni 47.

Si ricorda di spostare le biciclette: gli avvisi saranno collocati sul posto in anticipo e si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica. Si ricorda che in caso di rimozione di un mezzo funzionante, il proprietario può recarsi per il recupero alla depositeria di via Allende dove gli viene contestato un verbale da 43 euro.

Ad ottobre sarà la volta del Quartiere 5.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa