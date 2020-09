"Turbina del Pignone in piazza della Signoria": la proposta di Nardella

Dario Nardella vuole portare la turbina del Pignone in centro a Firenze. Il sindaco del capoluogo toscano ha parlato a un dibattito organizzato da Cgil Firenze.

"Uno dei miei obiettivi, da qui alla fine del secondo mandato, è quello di portare una bellissima turbina del Pignone in piazza della Signoria. Lo voglio fare a tutti i costi, rispettando le procedure, però insisterò. Sarebbe un modo concreto per far capire che all'origine dell'industria fiorentina c'è la bellezza, la creatività".