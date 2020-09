"Valore Toscana": un logo per aziende, prodotti e servizi tutti toscani

Nel caso del nuovo logo “Valore Toscana” destinato a contraddistinguere aziende, prodotti e servizi realizzati e forniti in Toscana, per il presidente della Regione siamo di fronte ad un contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione della identità toscana.

Presentando la proposta di logo che consegna alla nuova giunta, il presidente ha detto che questo lavoro, condotto nell’ambito del Patto per lo sviluppo siglato con tante realtà imprenditoriali, associative e sindacali, è stato sviluppato per fare in modo che non si abusi della parola Toscana da parte di chiunque, così come spesso avviene.

A suo giudizio sono la storia e le caratteristiche del suo sistema produttivo e del suo paesaggio che fanno della Toscana un marchio unico, che in finale di legislatura ha voluto cercare di codificare affidandone lo sviluppo alla nuova giunta. E’ convinto che possa essere interessante per molte imprese poter apporre questo marchio sui loro prodotti. E’ per questo che lo offre chi fa impresa toscana, e gli pare particolarmente bello.

Per potersene fregiare, dunque, chiunque produce e opera in Toscana, sarà chiamato a osservare poche e semplici regole quanto a rispetto dell’ambiente, al valore sociale delle produzioni, all’operare sul territorio toscano.

Ed ecco dunque che il simbolo presentato questa mattina, già registrato alla Siae, è destinato a diventare un “marchio ombrello” sotto cui possono “ripararsi” e caratterizzarsi tutti coloro che tengono alto il brand Toscana e che lo fanno rispettando precisi disciplinari, così da garantire prodotti e servizi di qualità.

Per il presidente della Regione "Valore Toscana" rappresenta efficacemente il valore della produzione toscana e lo fa puntando sulla misura, sulla creatività e sull’armonia che caratterizzano questa regione.

Si tratta di un concetto ripreso anche dal fondatore e presidente dell'agenzia di design & brand identity Inarea che ne ha curato la realizzazione grafica. Ha detto di aver utilizzato semplicemente un quadrato inscritto in un cerchio, così come già aveva fatto secoli fa Leonardo da Vinci con il suo uomo vitruviano, trasformando uno stilema presente tra l’altro nelle opere d’arte di tutte le province della Toscana.

Secondo il manager di Inarea (la società che ha realizzato i loghi della Rai, di Eni, di Enel, di Pirelli e della Borsa italiana, solo per citare i più famosi) la difficoltà era quella di creare un brand per chi (la Toscana) un brand lo è già. La Toscana è una cosa un po’ speciale e lui è soddisfatto del prodotto finale che ne è derivato.

Si tratta di un lavoro apprezzato anche dal’assessore regionale alle attività produttive, che ha partecipato alla presentazione di "Valore Toscana".

Fonte: Regione Toscana