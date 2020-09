Visite guidate nei Musei di Volterra, il programma settembre ottobre 2020

Proseguono anche nei mesi di settembre ed ottobre le visite guidate dei Musei di Volterra promosse dal Comune di Volterra in collaborazione con coop. Itinera coop. Culture. L’iniziativa, avviata con successo nei mesi estivi, ha coinvolto numerosi turisti sia italiani che stranieri, confermando l’interesse da parte del pubblico ad approfondire la conoscenza storico-artistica del territorio. Da qui la scelta di garantire il servizio secondo le stesse modalità anche nel periodo autunnale e pianificare turni di visita guidata soprattutto nelle giornate di sabato e domenica in orari precisi stabiliti, nelle fasce in cui sicuramente si registrano le maggiori presenze. L’idea è quella di fornire un servizio utile e facilmente fruibile da un vasto pubblico composto da turisti stranieri, italiani e, comunque, da tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze con il supporto e la guida di guide turistiche esperte con competenze specifiche in ambito artistico e archeologico.

Per questo fine settimana primo appuntamento del nuovo calendario: sabato 12 settembre alle 15.30 visita della Pinacoteca, mentre domenica 13 doppio appuntamento alle 11.30 con la visita guidata del Palazzo Priori mentre alle 15.30 è previsto il percorso dedicato al Museo Etrusco Guarnacci.

Come partecipare: presentarsi direttamente alla biglietteria dei Musei dieci minuti prima dell’orario di partenza. Le disposizioni di sicurezza ed anticontagio covid-19 consentiranno di accogliere i primi 20 partecipanti. .

Solo su prenotazione sarà invece l’itinerario archeologico del centro storico di Volterra con visita dell’Acropoli, Museo Guarnacci e Teatro romano che si svolgerà domenica 20 settembre e domenica 11 ottobre alle ore 15.00 costo 10 euro a persona, per informazioni coop.Itinera tel.0586/894563 oppure inviare una mail a didatticavolterra@itinera.info

Per informazioni sui costi e programma visite in allegato la locandina.

Fonte: Ufficio Stampa