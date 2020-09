Carabinieri, a Prato arriva il maggiore Alfredo Cangiano

Dal 9 settembre un altro ufficiale è entrato a far parte dello “staff” dirigenziale del comando provinciale dei carabinieri di Prato. Si tratta del maggiore Alfredo Cangiano, 48enne originario di Benevento, coniugato e con due figli. Si è arruolato nel 1993, ha lavorato a Roma e Aprilia, poi è divenuto capitano a Città di Castello e dal 2015 è stato promosso maggiore a Firenze.

Da pochi giorni è a Prato per ricoprire in neoistituito incarico di “capo ufficio comando”, ruolo questo paritetico a quello del “capo di gabinetto” della questura o della prefettura con i quali lavorerà in sinergia. L’ufficio da lui retto è stato creato in un’ottica di riconfigurazione organica degli asset del comandi provinciali carabinieri su tutto il territorio nazionale finalizzata al potenziamento degli stessi per garantire una piena ed immediata azione di raccordo e di coordinamento con l’ufficio territoriale di governo, con le forze di polizia e con tutti gli altri enti locali.