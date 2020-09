Biblioteca Fucini, il programma a Empoli per grandi e piccini

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ non si ferma e propone ancora un bel programma per la prossima settimana. Come sempre protagonista la lettura, ma non solo. I bambini avranno la loro ora di rilassamento e interesse, gli adulti creativi potranno divertirsi con i ‘ferri’ e poi tornano i workshop psicologici.

#L'ORA DEL RACCONTO SUL BALCONE

Approfittiamo dell'ultimo sole estivo per goderci il balcone della Torre del Racconto!

Vi aspettiamo martedì 15 settembre, dalle ore 17 alle 18, per un nuovo appuntamento di letture animate.

Un modo divertente per festeggiare, finalmente, l'inizio del nuovo anno scolastico!

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Il gruppo "Sferruzza, Sferruzza" si incontra mercoledì 16 nel chiostro degli Agostiniani. Il gruppo accoglie persone interessate ai lavori a maglia, uncinetto, ricamo e... buona conversazione. Saranno presenti esperte che accompagneranno anche i principianti nei primi passi di queste attività evergreen, creative e rilassanti.

Attualmente il gruppo sta lavorando alla realizzazione di segnalibri e altri lavori che saranno poi venduti a fini di beneficenza durante le festività natalizie.

#VOGLIA DI LEGGER-SI: WORKSHOP PSICOLOGICI ALLA SCOPERTA DEL PROPRIO MONDO INTERNO

Tornano sabato 19 settembre gli apprezzatissimi workshop psicologici condotti dall'Associazione di promozione sociale Logos.

Il titolo dell'incontro è RESILIENZA. L'arte che consente di trasformare il cambiamento in risorsa

Il gruppo potrà accogliere al massimo 10 partecipanti e si svolgerà all'aperto, nel Chiostro degli Agostiniani.

E' obbligatoria la prenotazione, che si può fare contattando direttamente l'associazione all'indirizzo: info@psycoresource.it

