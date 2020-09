Cadavere in stato di decomposizione trovato in un bosco nel Mugello

I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti su richiesta dei Carabinieri in località Le Piane A Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo, supportati dall’elicottero del reparto volo di Bologna, per il recupero del corpo di un uomo, trovato in una zona molto impervia all’interno di una faggeta.

L'uomo, privo di vita, era in stato di decomposizione. Nei mesi scorsi nella zona era scomparso un cercatore di funghi. La salma è stata affidata a medicina legale.