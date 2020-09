Colpisce l'ex partner e la ferisce, denunciato

Un 39enne è stato denunciato a Pietrasanta per lesioni nei confronti della ex coniuge. L'uomo, di origini marocchine, era impegnato in una relazione caratterizzata da frequenti episodi violenti. La polizia di Forte dei Marmi è entrata in azione dopo che la partner è stata colpita e ferita in seguito a un litigio. La donna è risultata guaribile in cinque giorni. Gli agenti sono intervenuti e hanno denunciato il 39enne. Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini, tese a ristabilire la dinamica dei fatti.