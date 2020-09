Educatore professionale socio-pedagogico, aperte le preiscrizioni al corso UniSi

Sono aperte le preiscrizioni alla terza edizione del corso intensivo per acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (60 crediti) dell’Università di Siena. Il corso si svolgerà per il 30 per cento in presenza, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, e per il 70 per cento in teledidattica.

Sarà possibile preiscriversi entro il il 2 ottobre (scadenza ore 13) esclusivamente on line, accedendo al link https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do. Entro l'11 ottobre il comitato scientifico del corso valuterà i titoli presentati dai candidati nella domanda di preiscrizione. Gli ammessi potranno poi iscriversi a partire dal 13 ottobre.

Per l’accesso alla professione di educatore, tanto nei servizi pubblici che in quelli privati, la normativa richiede il possesso del diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L 19). In via transitoria, coloro che già lavorano ma non hanno il titolo possono acquisire la qualifica frequentando i corsi intensivi organizzati dagli atenei.

Un incontro per presentare il corso si terrà il 25 settembre alle ore 17 in diretta streaming collegandosi all'indirizzo https://meet.google.com/fry-vwsz-aor

Per altre informazioni si può consultare il sito web del Dipartimento di Scienze della formazione all'indirizzo https://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/formazione-continua/corso-intensivo-di-formazione-la-qualifica-di-educatore-1.

