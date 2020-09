GBT+, arriva a Prato una panchina arcobaleno

Prato avrà una panchina arcobaleno, uno striscione rainbow all'entrata della Biblioteca Lazzerini e istituirà un tavolo permanente con le associazioni Lgbt+ per elaborare le future politiche contro le discriminazioni omobitransfobiche. È quanto deciso dal Consiglio Comunale che lo scorso giovedì ha votato una mozione presentata dai consiglieri di maggioranza e dal M5S, con 19 voti favorevoli e 5 astenuti. Marco Biagioni (PD), primo firmatario della mozione, argomenta la scelta dicendo che "in sei anni sono state più di 1000 le aggressioni omofobe nel nostro Paese. Secondo un recente studio il 76% delle persone appartenenti alla comunità Lgbt+ ha subito violenze, senza però denunciare nel 73% dei casi per paura dei pregiudizi o per mancanza di servizi". È anche per questo che nella mozione si impegna la Giunta a installare accanto alla panchina arcobaleno, che l'amministrazione aveva già in programma, una targhetta con tutti i contatti degli sportelli e dei servizi dedicati a chi subisce discriminazioni omobitransfobiche. "Votando questa mozione ci prendiamo un impegno: quello di continuare a promuovere politiche per una città, un paese e un mondo davvero a misura di tutti - conclude Biagioni - spinti dall'orgoglio della comunità Lgbt+, che non lotta per sé, ma per una società che includa e rispetti tutte le identità". Sulla mozione interviene anche Marco Sapia, capogruppo PD: "L’avanzamento dei diritti delle persone è il fondamento su cui il centrosinistra deve basare la sua azione politica, principio che è alla base della nostra costituzione. Per questo vado orgoglioso di aver votato giovedì scorso in consiglio comunale la mozione per i diritti della comunità Lgbt+"