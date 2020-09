Indagini su laboratorio tamponi, Synlab: "Estranei ai fatti"

Il Gruppo Synlab, con riferimento alle indagini avviate dall’Autorità Giudiziaria a carico di due dirigenti del Gruppo informa che ha "prontamente consegnato tutta la documentazione richiesta e continua a fornire la massima collaborazione all’autorità Giudiziaria. Synlab si dichiara totalmente estranea rispetto ai fatti contestati e ribadisce la sua piena fiducia nell’operato della magistratura. Come correttamente riportato da alcuni organi di stampa, NON sono in contestazione la sicurezza e l'affidabilità dei risultati sui test Covid effettuati da Synlab, confermate anche dagli organi istituzionali indipendenti preposti ai controlli di qualità degli esami".

Fonte: Ufficio stampa