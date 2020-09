Nuova scuola a Cerreto Guidi, 6 anni dopo il downburst. Il nome lo decideranno i cittadini

È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di sabato 12 settembre 2020, la nuova Scuola primaria di Cerreto Guidi.

La cerimonia d’inaugurazione dopo un’esibizione delle contrade del Palio del Cerro e le note dell’inno suonate da Mirco Dimitrio, è stata aperta dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti che nel suo intervento ha ripercorso il cammino avviato in seguito all’inagibilità della scuola Saccenti per giungere poi all’individuazione dell’area nel vecchio campo di Caracosta.

Le parole del Sindaco hanno posto l’accento sull’impegnativo lavoro svolto, passato dalla progettazione fino al finanziamento della scuola, realizzata in due lotti funzionali. Il Sindaco ha ringraziato tutti coloro che in questi anni hanno reso possibile che l’idea della nuova scuola prendesse forma e si concretizzasse.

Nel corso della cerimonia hanno preso la parola il progettista, Arch. Giuseppe Colucci; il direttore dei lavori, Ing. Stefano Torre; il funzionario di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, l’Arch. Gabriele Nannetti; l’assessore regionale all’Istruzione Cristina Grieco; l’onorevole Luca Lotti e il Senatore Dario Parrini.

La nuova Scuola primaria non ha ancora un nome, ma è iniziato il percorso per dargliene uno che sia adeguato.

Dopo un’approfondita condivisione con il Consiglio d’Istituto, sono tre i personaggi individuati. Si tratta di Anna Frank; di Rita Levi Montalcini e di Don Lorenzo Milani.

Nei prossimi giorni, con l’intento di condividere quanto più possibile questa scelta, sarà avviata una campagna consultiva utilizzando il canale Whatsapp del Comune di Cerreto Guidi. Chiunque potrà esprimere una propria preferenza. I risultati di questo sondaggio consultivo saranno messi a disposizione del Consiglio d’Istituto che svolgerà poi il complesso iter per giungere infine all’emanazione del decreto d’intitolazione.

La benedizione di Padre Alessandro Locatelli, parroco di Cerreto Guidi e il taglio del nastro hanno concluso la cerimonia ufficiale. A seguire, si è svolta, a piccoli gruppi scaglionati, la visita della scuola che lunedì 14 settembre, dopo la sanificazione, vedrà l’ingresso dei ragazzi e dei docenti per l’inizio dell’anno scolastico.

Tutta la cerimonia si è tenuta nel rispetto delle normative anti Covid (uso del gel, mascherine, distanziamento, ect).

CRONISTORIA DEL PROGETTO

1. Inagibilità scuola “Santi Saccenti”, in seguito all’evento del 19/09/2014; individuazione per la nuova scuola dell’area del vecchio campo di Caracosta;

2. Progettazione dal 2016 seguita da professionisti con capofila Arch. Giuseppe Colucci;

3. Finanziamento di € 400.000 con i fondi regionali per calamità nel 2015 (fondi L.R. 70/2005);

4. Scuola realizzata in due lotti funzionali:

- il primo lotto per un importo di € 1.000.000 (€ 400.000 contributo regionale e la restante parte con mutui e fondi propri dell’Ente) nel periodo 2017-2018 con realizzazione del piano terreno e primo del blocco aule:

- il secondo lotto di € 2.000.000 (fondi Miur per adeguamento sismico edifici scolastici) nel periodo dal 2019 ad oggi con realizzazione del piano terreno e primo dell’area mensa, agorà, laboratori e realizzazione della zona esterna del parcheggio;

5.In parallelo al completamento del secondo lotto, sistemazione esterna della zona a giardino e bando arredi;

La spesa complessiva comprensiva di indagini, rilievi, progettazione, lavori, sistemazione, area esterna e arredi è pari a € 3.610.000

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in legno con fondazioni in cls su pali;

- In copertura impianto fotovoltaico;

-Riscaldamento e raffrescamento con impianto a pavimento e unità trattamento aria ausiliaria (funzionamento interamente elettrico);

-Consumi tendenti allo zero;

-Articolazione esterna con colori e rivestimenti condivisi con la Soprintendenza (rientra nel cono visivo della Villa Medicea);

ARTICOLAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI

- Superficie complessiva di circa 1300 MQ;

- Nr. 10 aule tutte rivolte verso il giardino (quelle al piano terreno hanno uscita diretta verso l’esterno, importante per i percorsi separati normativa anti COVID. Complessivamente ci sono 10 accessi dall’esterno esclusi quelli per il personale);

- Il colore del pavimento nei corridoi identifica il colore interno dell’aula, mentre gli spazi comuni presentano altri due colori identificativi, scelta dettata dalla volontà di dare colore agli ambienti con un criterio tale da dare identità agli spazi;

- LABORATORI: Aula musica, aula di scienze, aula di arte, laboratorio di informatica e spazio morbido per disabili;

- L’immobile è completamente accessibile;

- Mensa con una cucina ove è possibile cucinare il primo.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa