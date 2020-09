Offese social alla vicesindaco, da Santa Maria a Monte: "Solidarietà a Del Grande"

Il Sindaco e la giunta comunale di Santa Maria a Monte esprimono tutta la loro solidarietà alla Vicesindaco Manuela Del Grande per le offese ricevute in questi giorni su Facebook.

"Il fatto che internet e i social media rappresentino l'accesso democratico alle informazione e alla loro condivisione da parte di chiunque non significa avere libera facoltà di insulto o di accusa.

Purtroppo il web troppo spesso diventa un luogo ostile alle donne, in cui minacce, attacchi sessisti e misogini sono all’ordine del giorno. È inaccettabile subire attacchi personali, e lo è ancora di più se quel che viene messo in discussione esula dalle azioni o dalle scelte politiche di chi ogni giorno si spende per amministrare il proprio paese."

L’Amministrazione condanna questi atteggiamenti nel modo più assoluto e supporta la Vice Sindaco, invitandola a continuare a lavorare con serenità per i cittadini di Santa Maria a Monte.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte