Pedibus Bagno a Ripoli, ancora aperte le iscrizioni

C’è ancora tempo per partecipare al progetto “pedibus” organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli insieme alle scuole del territorio. L’idea è quella di offrire una alternativa sana e sicura al servizio di trasporto scolastico “ordinario”, accompagnando a scuola a piedi gli alunni delle scuole del territorio. Con la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico resa necessaria dalle nuove esigenze di sicurezza sanitaria, l’amministrazione comunale intende potenziare il servizio di Pedibus già attivo da alcuni anni nel territorio ripolese grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato, famiglie e istituti scolastici.

È il Sindaco a lanciare l’appello: “Genitori e nonni, ma anche giovani e volontari di ogni età: mi rivolgo a tutti i cittadini maggiorenni che vogliono aiutarci a organizzare il servizio di “scuolabus pedonale” a Bagno a Ripoli, Grassina e Antella. C’è ancora qualche giorno di tempo per dare la propria adesione ad un progetto che fa bene all’ambiente e alla salute di chi vi partecipa, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie. Sono sicuro – conclude – che tanti cittadini ripolesi anche quest’anno vorranno “metterci le gambe” e soprattutto il cuore aderendo al progetto Pedibus”.

Il “millepiedi” di bambini consiste di un adulto in testa a guidare la fila e uno in coda a chiuderla. I bambini dovranno indossare una pettorina di riconoscimento e seguire un itinerario prestabilito, contrassegnato da una segnaletica speciale, a misura di bimbo, in totale sicurezza e definito in collaborazione con la Polizia municipale. Gli adulti al loro fianco avranno il compito di accompagnarli lungo tutto il tragitto fino all’arrivo in classe.

Sono tre i percorsi individuati dall’amministrazione comunale: Antella per gli alunni della scuola “L.Michelet”: Grassina per gli alunni delle scuole “G.Marconi”; Bagno a Ripoli capoluogo per gli alunni della scuola E. Agnoletti di Padule. Si può dare la propria disponibilità per il tragitto di andata o per quello di ritorno, per tutti i giorni della settimana o anche solo per alcuni di essi. L’obiettivo è far partire il Pedibus nel mese di ottobre e portare avanti il progetto fino alla fine dell’anno scolastico, a giugno 2021.

Per adesioni e informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Servizi Educativi del Comune telefonando ai numeri 055 6390455/365/363, o scrivendo all’indirizzo e-mail servizieducativi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it .

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa