Mister Pistolesi ricorda Deborah Pavoni, i ringraziamenti della famiglia

Un ricordo semplice e commovente di Deborah Pavoni, che ha suscitato tantissime emozioni specie nei familiari. È ciò che viene fuori da quanto riportato da Alessandro Pistolesi nel libro 'Sorelle d'Italia', scritto da Stefano Santachiara a proposito del calcio femminile.

In una parte del racconto, mister Pistolesi ricorda Deborah, giovane di Staffoli (Santa Croce sull'Arno) scomparsa quasi venti anni fa. Negli anni Novanta Pistolesi allenava il Valdarno e aveva in squadra Deborah: nel libro parla di due suoi gol, uno in particolare, che tuttora l'allenatore porta con sé come ricordo.

Sono pagine emozionanti, che hanno toccato il cuore non solo della comunità staffolese ma anche della famiglia Pavoni e Morelli. I genitori Roberto e Vilma e la sorella Lavinia hanno deciso di inviare una nota: "Ringraziamo mister Pistolesi per il bel gesto e per la sensibilità dimostrata. È un bellissimo ricordo che ci teniamo stretti, è stata davvero una bella cosa e ci teniamo a dire grazie pubblicamente".