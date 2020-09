Questione via Rospicciano, Brogi incontra il vice ministro Mauri

Un incontro fondamentale quello che si è svolto ieri pomeriggio a Ponsacco dove il Sindaco Francesca Brogi ha accolto il Vice ministro dell’Interno Matteo Mauri che ha risposto all’invito della prima cittadina ad intervenire sulla questione di via Rospicciano.

L’incontro in Comune fa seguito a precedenti contatti tra la Sindaca e il Vice ministro avvenuti nei mesi scorsi e che appunto oggi hanno portato il Viceministro prima in Prefettura a Pisa e poi nella città del mobile per approfondire le modalità per trovare una soluzione per il condominio e le famiglie che vi risiedono.

“L’intervento del Viceministro Mauri è stato rassicurante – commenta il Sindaco - Ci ha confermato che per la Prefettura di Pisa la questione di via Rospicciano rappresenta una priorità e che i lavori del Tavolo, che io stessa ho fortemente voluto, sono seguiti da vicino dalla stessa struttura del Ministero dell’Interno e dalla Regione Toscana. Questo ha già portato ad una intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine: la Prefettura ci ha accordato maggiori pattugliamenti da parte di Carabinieri e Guardia di Finanza. Abbiamo illustrato al Viceministro la nostra proposta di una cabina di regia, con a capo la Prefettura, che possa alleggerire progressivamente l’immobile e ricollocare queste famiglie per piccoli nuclei in più territori. Questo problema non è nato a Ponsacco, è una questione sovracomunale e così deve essere affrontata. Ringrazio il Viceministro Mauri per la sua interlocuzione e la sua disponibilità, sono convinta che la sua collaborazione sarà decisiva per Ponsacco”.

A conclusione dell’incontro il Vice ministro dell’Interno ha rinnovato il suo impegno a seguire costantemente la vicenda attraverso il supporto attivo alla Prefettura di Pisa e allo stesso Comune, al quale si aggiunge la collaborazione della Regione Toscana che si è detta già pronta a fare la propria parte per aiutare Ponsacco.

Adesso la procedura fallimentare della società immobiliare deve concludere il suo iter, al termine del quale potrebbero decadere i contratti d’affitto e rendersi più facilmente praticabile la ricollocazione.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa