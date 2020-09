Premio Letterario Chianti, incontro con Enrico Ianniello

Domenica 13 settembre alle ore 10 (e non più sabato 12, come precedentemente annunciato), presso la pineta di via Cassia a Barberino Val d'Elsa, si terrà il quinto e ultimo incontro con gli autori finalisti della 33esima edizione del Premio Letterario Chianti 2020.

Lo scrittore Enrico Ianniello presenterà ai lettori e giurati il suo romanzo "La Compagnia delle Illusioni" (Feltrinelli, 2019). "Una delle voci più sorprendenti della recente stagione letteraria italiana ci regala una commedia ricca di svolte inaspettate e personaggi irresistibili, doppi, acutissimi"

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa