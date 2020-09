Tenta rapina e minaccia con una siringa, arrestato

Ha provato a rubare in un supermercato ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza. Vistosi braccato, ha estratto una siringa per garantirsi la fuga. A Firenze un 34enne è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 settembre.

I militari sono intervenuti all'interno di un supermercato di via Pietrapiana per bloccare e arrestare l'uomo, di origini georgiane e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di tentata rapina. Il 34enne aveva preso alcune bottiglie di alcolici, era stato fermato dagli addetti alla sicurezza del negozio e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, aveva estratto la siringa per minacciare i presenti: bloccato dalla sicurezza e dai carabinieri, è stato arrestato e portato Sollicciano.