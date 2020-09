Regionali 2020, Montaruli (FdI) nelle aziende del Cuoio con Cicala e Bagnoli

Senza dubbio ha dichiarato Matteo Bagnoli questo è "Un raro e virtuoso esempio di economia-circolare, modello di un'impresa che coniugando utile e salvaguardia dell'ambiente coinvolge in un processo imprenditoriale in grado di competere con i più sofisticati e avanzati sistemi industriali del mondo. Questi imprenditori hanno, oggi più che mai, hanno bisogno di essere ascoltati e di avere strumenti a disposizione per rimanere competitivi sui loro mercati di riferimento e Io mi prendo l'impegno di essere la loro voce in Regione".

Concludendo Benedetta Cicala da rimarcato "come siamo fondamentale avere un uomo e una donna del territorio in Consiglio Regione che possa battersi per la propria terra e per la propria gente perchè deve finire l'epoca in cui la nostra zona è stata considerata solo una mucca da mungere dai politici di altre zone che mai hanno avuto a cuore le nostre necessità ma ci hanno sfruttato solo per i loro interessi"