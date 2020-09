Riapre al pubblico la biblioteca di Poggibonsi

Da lunedì 14 settembre la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini riapre le sale di consultazione e di studio. Una riapertura di tutti gli spazi che è frutto di un intenso lavoro di squadra per pensare e introdurre soluzioni in grado di garantire la qualità dei servizi e la sicurezza, nel rispetto di tutte le norme anticontagio.

Tante le novità per gli utenti. Una prima novità riguarda il restyling dei tavoli di studio che, proprio in virtù dell'alta frequentazione da parte degli studenti dal 2013 ad oggi, sono stati in quest'ultimo periodo oggetto di un intervento di ristrutturazione e verniciatura. Altra novità riguarda il servizio di restituzione dei libri, già avviato in forma sperimentale con il progetto 'Biblioteca alla finestra'. Il servizio viene adesso portato a regime con l'acquisto e la messa a disposizione degli utenti di un contenitore che verrà collocato all'esterno dell'Accabì, in prossimità dell'entrata, sotto il loggiato. Gli utenti potranno così restituire i libri con estrema facilità ed ampiezza di orari, dalle 8 alle 19,30 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 8 alle 12,30. Una modalità questa che risponde pienamente alle indicazioni ministeriali relative al contenimento del contagio. I libri restituiti verranno sottoposti a quarantena per garantire in sicurezza la loro circolazione e fruizione da parte degli utenti.

Altra importante novità riguarda il sistema di accesso alle sale di studio e computer. E' possibile accedere a tali spazi solo su prenotazione tramite un servizio, dal nome “Mi prenoto”, semplice e intuitivo. Per prenotarsi basterà cliccare sul link: bibliotecapoggibonsi.it, seguire le istruzioni e prenotare con certezza il posto a propria disposizione. Per accedere alla postazione prenotata sarà sufficiente presentare al front-office della biblioteca il tesserino del proprio Codice Fiscale per l'autenticazione della prenotazione. La postazione utilizzata verrà igienizzata dal personale di servizio dalle 13,30 alle 14,30 per il turno della mattina e dopo le 19,30 per il turno pomeridiano. Su ogni postazione prenotata l'utente avrà a disposizione gel igienizzante ed un elenco di regole comportamentali anticontagio a cui attenersi.

Nuove regole anche per quanto riguarda l'accesso in sicurezza alla Biblioteca Incantata, luogo destinato alla fascia di utenti 0-6 anni. Con la 'Clessidra', appositamente studiato per gestire il flusso degli accessi in tale spazio, si intenderà coinvolgere i bambini e i loro accompagnatori in un gioco per garantire il rispetto dei tempi di stazionamento consentiti per la lettura e la consultazione. Altre semplici regole da rispettare per la sicurezza di tutti verranno comunicate ai genitori prima di accedere alla Biblioteca Incantata.

Da lunedì 14 settembre infine sarà possibile anche accedere alle sale per la consultazione a scaffale sempre nel rispetto della normativa in vigore.

Questo l'orario della biblioteca: il lunedì dalle 14,30 alle 19,30, da martedì a venerdì dalla 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Il sabato dalle 9,30 alle 12,30.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa