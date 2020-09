Scuola: da lunedì anche a San Casciano si riparte nel segno del rispetto, della qualità educativa e della collaborazione

Scuole sicure, adeguate e pronte ad accogliere tutti gli studenti di ogni ordine e grado. E’ partito il conto alla rovescia per l’apertura delle scuole di San Casciano, prevista lunedì 14 settembre, sulle quali l’amministrazione comunale ha lavorato tutta l’estate, senza interruzione, per rendere spazi e aule adeguati alle disposizioni governative emanate per il contenimento della pandemia. La comunità scolastica potrà vivere in presenza, grazie al lavoro di squadra messo in campo dal Comune e l’Istituto comprensivo e famiglie, nel rigoroso rispetto delle norme anticovid, la nuova stagione scolastica 2020/2021. A pochi giorni dal suono della prima campanella il sindaco di San Casciano e l’assessore alle Politiche educative tengono a precisare interventi e misure attuate necessarie a garantire un rientro sereno e fiducioso a tutti gli studenti.

“Ora più che mai ci sarà bisogno di rendere concreta la collaborazione con la comunità - dichiara il sindaco - e l’attenzione scrupolosa alle norme antiCovid, ai parametri di distanziamento e alla tenuta delle mascherine da parte dei bambini e dei ragazzi nei momenti scolastici in cui occorre indossarla. Per questo motivo rinnoviamo l’invito alle famiglie ad istruire e dare indicazioni precise ai loro figli prima di entrare a scuole e rispettare con grande rigore le indicazioni date sia per usufruire dei servizi scolastici, soprattutto il trasporto e l’accoglienza, sia quelle che saranno fornite dalla dirigenza scolastica per il comportamento da assumere in classe e all’esterno degli edifici”. “Come non mai la parola d'ordine per quest'anno sarà rispetto, – aggiunge l’assessore l’alle Politiche educative - rispetto per l'ambiente, rispetto per l'altro ma soprattutto rispetto delle linee guida regionali e ministeriali per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Insieme alla parola rispetto mettiamo ancora una volta in primo piano il tema della qualità educativa e didattica. Riusciremo ad affrontare e a gestire meglio la complessità della situazione solo se metteremo in campo responsabilità condivise e reciproche”. L’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al dirigente scolastico, a tutto il personale scolastico e agli uffici comunali Servizi educativi e Lavori pubblici.

Il Comune ha predisposto una sintesi dei contenuti e delle novità che interessano i singoli servizi scolastici (prescuola, accoglienza, mensa e trasporto) disponibile sul sito e sulla pagina social del Comune. Le famiglie possono consultare anche il sito dell’Istituto comprensivo Il Principe per avere ulteriori indicazioni e dettagli sulle attività scolastiche.

PRESCUOLA

Il servizio sarà in funzione nei plessi delle scuole primarie e dell'infanzia del territorio. L’entrata anticipata sarà svolta in una fascia oraria precedente all’attività scolastica. L’entrata sarà dalle ore 7:40 alle ore 8:10. Il servizio sia nelle primarie che nelle scuole dell'infanzia partirà una volta raccolte le nuove adesioni, da lunedì 5 ottobre. Sono riaperti i termini per iscriversi fino al 28 settembre 2020.

ALL’ARRIVO

L’ingresso sarà un momento fondamentale, le entrate saranno scaglionate e avverranno negli orari comunicati dalla scuola. Lo stesso vale per le uscite. È obbligatoria da parte dei genitori, la sottoscrizione del patto di corresponsabilità con la scuola. In ogni caso i genitori sono obbligati alla misurazione della temperatura a casa prima di uscire, oltre a dotare i propri figli di apposito dispositivo di protezione. Si specifica che sono stati organizzati diversi accessi per ogni scuola che sono stati comunicati dall'istituto scolastico.

A TAVOLA

Bambine e bambini continueranno regolarmente a mangiare a scuola. La consumazione del pasto si realizzerà o in aula, al singolo banco o, nella maggior parte dei casi, nei refettori. Tutto questo comporta il potenziamento del personale addetto alla somministrazione, pulizia e sanificazione collegata al pasto, nessuno con il lunch box. I pasti a scuola inizieranno a partire dal 14 settembre per le bambine ed i bambini del secondo e terzo anno della scuola dell'infanzia e dal 21 settembre per la scuola primaria.

IN VIAGGIO

Abbiamo organizzato tutte le linee in modo da permettere ai bambini di arrivare a scuola il più possibile vicino all'inizio delle lezioni. Su tutte le corse è previsto personale di accompagnamento al fine di verificare il rispetto delle normative regionali e ministeriali. I genitori sono tenuti al controllo della temperatura a casa prima di uscire, oltre a dotare i propri figli di mascherine. Per la scuola dell'infanzia il trasporto scolastico sarà effettuato dal 5 ottobre, a conclusione del periodo di accoglienza.

Fonte: Ufficio Stampa