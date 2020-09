Sorpreso a abbandonare rifiuti a Calci, multato

Non appena la Polizia Municipale di Calci ha potuto riprendere la propria attività a tutto tondo, sono ricominciati a ritmo serrato anche i controlli contro l'inciviltà e l'abbandono di rifiuti nell'ambiente. Controlli che si avvalgono anche di telecamera mobile ultramoderna attiva sul nostro territorio. Molto soddisfatto è il Sindaco, Massimiliano Ghimenti, che della lotta all'inciviltà ha fatto un vero e proprio impegno di mandato fin dal 2014: "Ringraziamo quindi la Polizia Municipale di Calci che ha individuato chi ha abbandonato dei rifiuti nei pressi di una campana del vetro sul nostro territorio comunale. Come già annunciato dall'amministrazione - che alla fine del 2019 ha destinato 4.500 euro del bilancio comunale per dotare il paese di uno strumento ultra tecnologico - saranno sempre più serrati i controlli degli agenti che, come in questo caso, risaliranno al responsabile che sarà sanzionato".

L'auspicio è che i controlli, questo strumento e questo episodio servano da deterrente per gli incivili che, se saranno catturati dalla telecamera, si vedranno recapitare una sanzione a casa. A concluedere è l'assessore all'ambiente Stefano Tordella che fa notare: "questo andrà a beneficio dell'ambiente, del decoro del paese e dei tanti calcesani virtuosi che non possono 'pagare' per le azioni insensate e prive di buon senso di pochi".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa