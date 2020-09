Synlab, Alberti: "Ennesima truffa ai danni dei toscani, Regione senza controllo"

“Tutte le inchieste che sono emerse grazie all'operato della Guardia di finanza in questi mesi, non fanno altro che confermare il sospetto iniziale della totale non conoscenza del “Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale “, ovvero il Piano Bertolaso. In quel documento erano elencate una serie di azioni che le Regioni avrebbero dovuto compiere negli anni per prepararsi a una pandemia, come l'accaparramento e stoccaggio di Dispositivi di protezione individuale e l'aumento di posti nelle terapie intensive. In Toscana si è arrivati all'emergenza senza Dpi, e con le terapie intensive depotenziate da anni di tagli alla sanità. E per sopperire a queste mancanze ci si è affidati a veri e propri delinquenti che hanno cercato di guadagnare sulla pelle dei cittadini. Spero – conclude Alberti – che tutti coloro che risulteranno colpevoli dalle inchieste vengano duramente condannati e puniti, anche per il grave disprezzo della vita umana dimostrato dal loro agire. Sulla gestione dell'emergenza da parte della Regione Toscana, credo che si possa a questo punto, calare un velo pietoso”.

Fonte: Jacopo Alberti Ufficio Stampa