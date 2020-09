Metrocittà, riparte la scuola: tutte le info sul trasporto pubblico locale

Vigilia di campanella per gli oltre 42 mila studenti delle scuole superiori della Città Metropolitana di Firenze. La Città Metropolitana di Firenze, grazie al confronto condotto in queste settimane con gli enti locali, i dirigenti scolastici e il gestore del servizio Tpl (Ataf, Busitalia), ha concordato orari e tragitti scuola per scuola, modifiche, tragitti e regole di comportamento per il servizio urbano ed extraurbano di trasporto pubblico locale. Gli orari e le indicazioni, scuola per scuola, sono pubblicati, consultabili e scaricabili ai seguenti indirizzi del sito web della Metrocittà:

MODIFICHE E TRAGITTI

DETTAGLIO DEL SERVIZIO

Tutte le informazioni anche sul canale Telegram 'Muoversi nella Città Metropolitana di Firenze'.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa