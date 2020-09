È stato soccorso in mare in Verislia, a Marina di Pietrasanta, ma l'uomo, 73 anni, è morto. È accaduto nel pomeriggio di oggi. L'uomo, di Fidenza in provincia di Parma, è stato soccorso in mare dagli assistenti bagnanti e affidato alle cure del 118. L'uomo sarebbe stato visto in stato incoscienza in acqua. In corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto di Viareggio al fine di accertare le dinamiche dell'evento.